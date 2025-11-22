歌舞伎俳優の尾上松緑さん（50）が21日、『歌舞伎座 「團菊祭五月大歌舞伎」尾上左近改め三代目尾上辰之助 襲名披露記者会見』に、長男・尾上左近さん（19）、七代目尾上菊五郎さん（83）と登場。辰之助襲名を控えた左近さんへの思いを語りました。2026年5月の歌舞伎座興行で三代目尾上辰之助を襲名する左近さん。父・松緑さんは「彼（左近さん）には自分自身の“自由な辰之助像”を作ってもらいたいというふうに思っております」