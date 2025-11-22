ドイツ、イギリス、フランスの首脳らがウクライナのゼレンスキー大統領と「新たな和平案」について電話会談し、「ウクライナが全面的に関与し、将来の安全保障を確約するものでなければならない」と確認しました。ドイツのメルツ首相やイギリスのスターマー首相、フランスのマクロン大統領の3人は、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、新たな和平案について、「ウクライナが全面的に関与し、主権を守り、将来の安全保障