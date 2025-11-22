亡き娘の部屋は、生前そこで暮らしていたままの状態だった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）【写真】「どうしても捨てられない」「こんなモノも好きだった…」生前、娘が残したモノ【ビフォーアフター（22枚）】遺品整理とは、一般的に、亡くなった親の荷物を残された子どもが片付けるケースがほとんどだ。しかし当然ながら、その逆もある。親が「子どもの遺品整理」に向き合う現場を取材した。本連載では、さまざまな事