ブンデスリーガ 25/26の第11節 マインツとホッフェンハイムの試合が、11月22日04:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。 マインツは佐野 海舟（MF）、李 在成（MF）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）、バウター・ブルヘル（MF）らが先発