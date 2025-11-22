ドル円、一時１５６円台前半まで下落ロング勢も一旦後退＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は戻り売りが優勢となり、一時１５６円台前半まで下落する場面も見られた。前日は１５８円をうかがう展開を見せていたものの、ロング勢も一旦後退しているようだ。ここ数日の急速な上昇に過熱感も高まる中、本邦勢も明日からの３連休を前にロングポジションを軽くしていたのかもしれない。 本日はウィリアムズＮＹ連