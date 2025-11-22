ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ、ワシントン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、米国が提示した和平案の対案を欧州各国と作成することで合意した。ウクライナ政府関係者が明らかにした。トランプ米大統領は21日、ラジオ番組でウクライナに対し、米国の祝日である感謝祭の27日までに和平案に合意するよう要求。戦況はウクライナに不利だとし、ロシア寄りの姿勢を鮮明にした。ウクライナと