上尾ハーフで入賞を果たした國學院大勢（左から嘉数、青木、野田） photo by Sugizono Masayuki後編：國學院大が上尾ハーフで再び生み出した上昇気流11月15日の上尾シティハーフマラソンでは、國學院勢の強さが目立った。日本人学生歴代10位となる1時間00分45秒の好タイムで優勝した青木瑠郁（４年）だけではない。青木に続きルーキーの野田顕臣、４年生の意地を見せた嘉数純平が入賞を果たし、吉田蔵之介も存在感を見せつけた。全