上尾ハーフで優勝を果たし、自信を取り戻した國學院大・青木瑠郁 photo by Sugizono Masayuki前編：國學院大が上尾ハーフで再び生み出した上昇気流10月の出雲駅伝で圧巻の2連覇を達成したが、11月の全日本大学駅伝では不完全燃焼の４位。箱根駅伝の初優勝に照準を合わせる國學院大にとって、11月15日の上尾シティハーフマラソンは大きな意味を持つレースだった。本番のメンバーを絞り込む選考も兼ねていたが、それだけはなかった。