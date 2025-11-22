¡Ú£±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢Éã·Ï¡¢ÌÆ·Ï¤È¤â¤Ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÇÏ¡Û11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç?¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢½Õ¤Î£Ç?°ÂÅÄµ­Ç°¡¢ºòÇ¯¤Î£Ç?NHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡¢°ìºòÇ¯¤Î£Ç?Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤È¥Þ¥¤¥ë£Ç?¤ò£³¾¡¤·¡¢¤³¤³¤ò¾¡¤Æ¤Ð»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢"²´ÇÏ¤¬½ÐÁö²ÄÇ½¤Ê¡¢¼Ç¥Þ¥¤¥ëJRA£Ç?¥ì¡¼¥¹¤Î´°Á´À©ÇÆ"¤¬¤«¤«¤ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é