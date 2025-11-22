アイドルグループ・嵐の二宮和也が司会を務めるフジテレビ系の元日特番『クイズ＄ミリオネア』(26年1月1日18:00〜)の挑戦者として、菊池風磨(timelesz)とムロツヨシが出演する。(左から)菊池風磨、ムロツヨシみのもんたさんの決めセリフ、「ファイナルアンサー?」で一世風靡した『クイズ＄ミリオネア』は、2000年から2007年までレギュラー放送され、その後13年まで不定期で特番放送されたクイズ番組。今回の二宮の司会で13年ぶりに