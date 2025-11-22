サッカーU-17ワールドカップの日本対北朝鮮の試合前、北朝鮮の選手が日本の選手に対して殴りつけるような“グーパンチ”を行った行為は韓国でも問題視されている。メディア各社は「非マナー」「拳ハイファイブ」などと表現し、北朝鮮の暴力的な振る舞いを批判している。【写真】韓国を虜にした日本代表の美女サポーター試合はPK戦を制した日本が14年ぶりのU-17W杯ベスト8進出を決めたが、韓国でより注目されたのは北朝鮮の選手の行