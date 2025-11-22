プロ・リーグ 25/26の第15節 スタンダールとワーレゲムの試合が、11月22日04:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはトーマス・アンリ（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、モハメド・エルハンクリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エ