2025年11月19日、中国メディアの第一財経は、今後の自動車の発展について「向こう10年は、少なくとも自動車の半分に燃料タンクが付いている」とする専門家の予測を紹介した。記事は、中国の新エネルギー車（NEV）市場では、純電動車（BEV）へのシフトが急速に進んでおり、今年1〜10月の新エネルギー車卸売販売において、BEVが62％を占め、前年同期比より4ポイント上昇したことを紹介した。特に新興勢力においては、BEVとプラグイン