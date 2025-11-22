堂々たる戦いぶりだ。11月21日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合にはBEAST Xから中田花奈（連盟）が出場。東場の跳満ツモで大きく加点し、初の個人連勝、今期4勝目を手にした。【映像】中田、序盤の跳満ツモで抜け出す瞬間当試合は起家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、中田、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）の並びでスタート。東1局は伊達がツモアガっ