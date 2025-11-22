東京都がスマートフォン向け公式アプリ「東京アプリ」で、本人認証した都民に付与するポイントを物価高対策として1万円分に増額する方針であることがわかった。【映像】ひと目でわかる「東京アプリ」が使える場所（パネル）東京アプリは行政手続きなどがスマホで完結できるようになることを目指し、2月にリリースされた。都は普及のために、マイナンバーカードと連携し、本人認証を行った15歳以上の都民を対象に7000円分のポイ