初の海外公務でラオスを訪問した天皇皇后両陛下の長女、愛子さまはどのような様子だったのか？ 現地に同行したテレビ朝日社会部 秋本大輔記者に話を聞いた。【映像】絶賛された愛子さまのピンクの民族衣装姿（実際の映像）━━複数の候補がある中、なぜラオスが選ばれたのか？「1つは今年が日本とラオスの外交関係樹立から70周年という節目にあたることだ。それ以外にも、今年は日本が海外初として海外青年協力隊をラオスに派遣