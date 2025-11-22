石川県穴水町でガソリンスタンドを経営する森本敬一さん石川県穴水町の中心部にあるガソリンスタンド「森本石油」には、カキを使った缶詰など能登地方の特産品が所狭しと並ぶ。能登半島地震や豪雨の災害ボランティアらがひっきりなしに訪れ「道の駅のようだ」と言う客も。代表の森本敬一さん（55）は「人との出会いや縁が復興につながる。小さいスタンドだからこそできることがある」と語る。（共同通信＝柴田裕一）森本さんは