高井幸大が思い描くトッテナムでの「活躍できるイメージ」この夏、1人の若者が海を渡った。21歳の日本代表DF高井幸大は川崎フロンターレからイングランド1部トッテナムへ完全移籍。アカデミーから育った愛するクラブを離れ、ロンドンへ渡った。ビッグクラブに移籍後すぐ負傷に見舞われ、離脱を強いられた高井は、今何を思っているのか――。最終回はロンドンで過ごす現在について。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞／全3