Threadsに投稿されたのは、行き倒れていた子猫を保護した当時の姿と、1年後の姿を比較した様子です。1年前とはまったく異なる元気いっぱい甘える姿はThreads内でも反響を呼び、「愛情がメッチャ感じられる」「今はとても幸せそうですね」「嬉しくておばちゃん泣けてきちゃった」などの声が寄せられています。 【写真：『行き倒れていた子猫』を保護して１年後…当時が嘘のような『涙あふれるビフォーアフター』に感動