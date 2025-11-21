株式会社オートバックスセブンと株式会社オートバックス東日本販売は、東京都立川市に新店舗「オートバックス立川若葉」を2025年11月20日にオープンする。 同店舗は、JR国立駅から北へ約2.4kmの県道沿いに位置し、タイヤやオイルなどのカー用品に加え、点検・整備サービスも提供。敷地面積1,050㎡の店舗にはピット2台・駐車場13台を備え、地域密着型のカーライフサポート