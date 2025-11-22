天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが22日朝にラオスから帰国されました。初めての外国公式訪問を無事に終えられた愛子さまはラオス訪問の感想を宮内庁を通じて発表されました。以下全文です。【愛子さまラオス訪問の感想】愛子内親王殿下の御感想（ラオス御訪問を終えて）令和7年11月22日(土)この度、日本とラオスの外交関係樹立70周年に当たり、ラオス政府のお招きでラオスを公式訪問できましたことを大変嬉しく思います。トンルン