天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが、ラオス公式訪問を終えさきほど帰国されました。6日間の公式訪問を終え21日夜、ラオスを出発した愛子さまは、ベトナムを経由し、午前7時前、民間機で成田空港に到着されました。8時間あまりの長旅の疲れも見せず愛子さまは出迎えた宮内庁職員らににこやかにあいさつをされていました。愛子さまは初めての外国公式訪問として今週月曜日にラオスに到着されました。首都ビエンチャンでは、トンルン