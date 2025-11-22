“お米大好き”女優内田理央（34）が21日、JR東京駅構内スクエアゼロで行われた、ライスフォース25周年記念ポップアップ「Thanks Rice」オープニングイベントに出席し、一日店長に就任した。「ほ〜んとに白いご飯が大好きで、ご飯がないと力がでない」と告白。「世界が滅びるとして、最後に食べたいものは、たらこご飯」とアピールしつつ、「食べ過ぎかもしれませんけど…」と苦笑いを浮かべる一幕も。今年を漢字1文字で「柔」と表