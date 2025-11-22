木村拓哉（53）が21日、都内で行われた山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」初日舞台あいさつに登壇。主演の倍賞千恵子（84）が演じる女性を東京・柴又から神奈川・葉山の施設まで送る個人タクシーの運転手を演じたが、女性の若き日を演じた蒼井優（40）から「大阪、新潟、北海道タクシーもできると思っています。木村さんがいろんな道府県の運転手で」とリクエストされた。蒼井は10月のイベントでもセルフリメークを熱