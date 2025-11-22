NHK¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢27Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡á29¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À­·Ù»¡´±¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¼Âºß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¡þ¡þ¡þ¿¹ÅÄ¤¬¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£È´¤Æ¤­¤Ï10Æü¤Û¤ÉÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡£¼èºà