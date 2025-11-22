NHKは21日、都内の同局で会見を行い、27年度前期連続テレビ小説のタイトルが「巡（まわ）るスワン」に決まり、ヒロインを森田望智（もりた・みさと＝29）が務めると発表した。生活安全課に勤める女性警察官の日常を描く。脚本はお笑い芸人のバカリズム（49）が担当。実在のモデルなどはいない完全オリジナル作品となる。◇◇◇バカリズムはNHKドラマ初執筆となる。警察でも刑事課ではなく、ほぼテレビドラ