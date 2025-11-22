交通が不便な地域で災害が起きたとき、自分が持っている車がすぐに使える状態にあるとは限らない。場合によっては、車が損傷していることもあり、生活が不自由になってしまうこともある。日本カーシェアリング協会で代表理事を務める吉澤武彦さんは、会社員を経て、東日本大震災の直後から被災地で支援活動をはじめた。「きっかけは、東日本大震災。津波で車を失った方々は、買い物にも通院にもいろいろと支障が出て大変な状況に陥