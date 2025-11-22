ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比493.15ドル高の4万6245.41ドルで取引を終えた。米利下げが継続するとの期待感から買い注文が優勢だった。ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が米労働市場の弱さを理由に、利下げ継続に肯定的な発言をしたと伝わった。米連邦準備制度理事会（FRB）が次回会合で利下げするとの観測が強まり、米長期金利が低下した。