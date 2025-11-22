「SNSがない時代だったので、人と繋がるには会うしかなかった」。90年代後半、渋谷を中心に極端に黒い肌と派手なメイクで話題になったヤマンバギャル。中心人物の1人だったあぢゃさんは当時、学んだコミュニケーションが今に生きていると語ります。 【写真】「祖母が驚くのも納得」ヤマンバ卒業後の別人級に美しいあぢゃさん（9枚目/全21枚） 反抗期で高校時代は渋谷に入り浸っていた あぢゃさん七五三のときに