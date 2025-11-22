天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが公式訪問先のラオスから帰国されました。愛子さまは、きょう（22日）午前7時ごろ、成田空港に到着し、ラオス公式訪問の日程を終えられました。日本時間きのう（21日）午後11時前に民間機でビエンチャンのワッタイ国際空港を出発し、ベトナム・ハノイを経由しての帰国となりました。愛子さまは、今月17日からラオスを訪問していて、首都・ビエンチャンでトンルン国家主席の表敬訪問やソーンサイ首