投稿者さんは、第二子出産を機に、実家近くに引っ越しをしたそうです。初めはうれしい気持ちでいっぱいだった投稿者さんでしたが、親との距離の近さにストレスを感じるように。また、田舎暮らしならではの悩みもあるようで…。ママリに寄せられた声をご紹介します。 良かれと思って田舎に帰ってきたけれど… 田舎に帰ってきて、後悔、、、とまではいかないけど、愚痴吐かせてください😮‍💨