大人のお店に勤めるキャストの漠然としたイメージの中に「ホスト狂い」があり、みんな夜遊びのために働いていると勘違いされがちです。しかしキャストの事情を探るとお金が必要な理由はさまざまで、必ずしも収入が遊び代へ直結するとも限りません。【写真】謎のHカップ美女は伝説のナイトワーカー。初写真集は「妄想しながら見ていただきたいです」ただ、「誰かへの応援資金」のために夜職をする女性が溢れんばかりに存在するのは