19日に初日を迎えた舞台『Colorful−私の息子は“弁護士夫夫”です−』（劇団朋友）は、息子からゲイだとカミングアウトされた母親の実際の体験をもとにした物語です。当初は、「恥ずかしいことだ」と息子たちの同性愛を受け入れられなかった主人公のモデル・南ヤヱさん（81）に、当時の心境と今の変化を聞きました。 ■映画化もされた原作を新たに母の視点で舞台化脚本は“息子”南和行さん この作品は、ヤヱさんの息子で弁護士