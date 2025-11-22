ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、全国800か所以上の道を巡ってきた道マニア歴19年の石井あつこさんが、埼玉県にある森林鉄道跡を巡り歴史を紐解きます。 【写真を見る】埼玉県秩父市の森林鉄道に銭湯やパチンコ店はあったのか？廃線跡から娯楽施設の痕跡を探す旅【道との遭遇】 廃線跡から人々の営みを紐解く！森林鉄道「入川森林軌道」の歴史 石井さんが訪れたのは、