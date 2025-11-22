元プロ野球選手とモデルの夫婦がプライベート姿を披露した。２１日までにインスタグラム投稿で「少し時間ができたなら小旅行今回は茨城→栃木へ」とつづったのは、横浜（現ＤｅＮＡ）で活躍した野球解説者の高木豊氏（スポーツ報知評論家）の妻で、モデルの千早。「まずは袋田の滝へ何年振りかに訪れましたが初めて来た時に感動してまだ訪れたことのない夫にどうしても見せたくて水量は少なめでしたが間近で見られてや