NY株式21日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均46245.41（+493.15+1.08%） S＆P5006602.99（+64.23+0.98%） ナスダック22273.09（+195.04+0.88%） CME日経平均先物48780（大証終比：00.00%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反発。一時８２５ドル高まで上昇する場面が見られた。一方、ナスダックは下げに転じる場面も見られたものの、ＩＴ・ハイテク株への押し目買いも出て、