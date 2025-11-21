名古屋駅前のミッドランドスクエアに、今年も「ケーテ・ウォルファルト（Käthe Wohlfahrt）」のクリスマス期間限定店が登場しました。ケーテ・ウォルファルトは、クリスマスツリー発祥の地・ドイツで1964年に創業したクリスマス用品専門店。ロマンチック街道に位置するローテンブルクの店舗では、一年中楽しめるかわいらしい贈り物のアイデアやたくさんの種類のクリスマスのオーナメントを取り揃えているそうです。ケーテ・ウ