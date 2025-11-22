◇フィギュアスケートGPシリーズ第6戦フィンランド大会第1日（2025年11月21日ヘルシンキ）女子SPが行われ、第3戦スケートカナダを制した千葉百音（木下グループ）が72・89をマークして2位発進した。トリプルアクセルを決めたアンバー・グレン（米国）が75・72点で首位発進。千葉とグレンは2・83点差となった。住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）は61・42点で5位。松生理乃（中京大）は61・26点で6位となった。