二宮和也を二代目司会者に迎え、13年ぶりに復活する『クイズ＄ミリオネア』（フジテレビ系）の放送日時が、2026年1月1日18時からの3時間半スペシャルと決まった。挑戦者第1弾として菊池風磨（timelesz）とムロツヨシの参戦も発表された。【写真】菊池風磨、『放送局占拠』青鬼役でシリーズ３作連続出演！「今作を一言でいうなら“裏切りの連続”」司会者・みのもんたさんの決めぜりふ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（