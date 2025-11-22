モデルの秋元梢（38）が21日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ぎっくり腰になったことを明かした。秋元は「人生初のぎっくり腰で岩になってたから」と、エステティックサロンに行き「顔をシュッとしてもらって乾燥しすぎた肌の回復を」とつづり、施術後のすっぴん写真を投稿。だが「ボディーはもっと回復してからお願いします」とし、また鍼灸整骨院に「駆け込んで鍼と電気を」と、ケアに務めていることを報告