波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第7話が21日に放送され、さゆり（田中みな実）と慎吾（笠松将）が薫（波瑠）と茉海恵（川栄）を追い詰める不穏なラストを迎えると、ネット上には「怖すぎる」「気味悪いよ〜」「まじでホラー」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】さゆり（田中みな実）の夫・慎吾（笠松将）も怖い学校に