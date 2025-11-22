世界的に大ヒットした配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2に、水川あさみと窪田正孝が新キャストとして出演が決定。撮影は来年スタートだが、2019年の結婚以来、初の夫婦共演に注目が集まりそう。【結果一覧】「夫婦共演が見たい」芸能人カップルランキングTOP5また、藤本美貴と庄司智春夫妻がMCを務める料理番組『ミキティダイニング』（フジテレビ系）が10月から放送中だ。彼らのほかにも、共演が期待される芸能人カップル