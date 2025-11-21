本田技研工業株式会社は、軽スポーツカー「S660」の発売10周年を記念し、2025年11月15日に鈴鹿サーキットで開催されたパレードにおいて、832台のS660が走行し「最大のホンダ車パレード」としてギネス世界記録™に認定されたと発表した。 同イベントは、S660オーナーグループ「S660 Chubu Community」が主催し、全国から集まったS660オーナーに加え、車両の開発