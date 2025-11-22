なぜ日本人は、中高6年間、英語の勉強をしているのに英語を話せない人が多いのか。15万部を超えるベストセラー『英語ピクト図鑑』（プレジデント社）の著者マーク氏と、偏差値35から東大合格を果たした教育コンサルタントの西岡壱誠氏は、日本の英語教育で英文法が軽視されていると指摘する――。■英語は「文法」から身につけるべき【マーク】私はずいぶん前から、「英語の勉強をやり直すなら、中学レベルの基礎英文法から始める