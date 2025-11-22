先進国としては突出した債務を抱えながらも、積極財政で日本経済の再生を目指す高市政権。この“サナエノミクス”を、世界のマーケットは歓迎するのか。“ヘッジファンドのサムライ”の異名を取る、ヘッジファンド・マネージャーの塚口直史氏に聞いた。（インタビューは10月30日。取材・構成：杉本りうこ）【画像】「イギリスでは2022年、財源なき大型減税をぶち上げ、通貨・国債・株価がトリプル安になった」と語る塚口氏◆◆◆