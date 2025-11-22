「台湾有事」をめぐる高市早苗首相の発言をきっかけに、中国との関係が緊迫している。過去に日中関係が悪化したケースでは、どう沈静化させたのか。前駐中国大使・垂秀夫氏が、「尖閣諸島国有化」（2012年）当時の内幕を明かした（聞き手城山英巳・北海道大学大学院教授）。【画像】尖閣国有化問題の運命を変えたのは、菅義偉氏の一言だった◆◆◆「席を蹴って帰ってこい」私は公使として北京の大使館に勤務していましたから、