岡本はプラトーン起用の可能性もあるという(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext米大リーグ機構は現地時間11月20日、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人の岡本和真と西武の郄橋光成を、全30球団に獲得可能な選手として公示したことを発表した。メジャーストーブリーグの行方に関心を寄せる現地メディアでは、さっそく両日本人選手に熱視線を向けている。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続