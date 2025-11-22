「知的好奇心を刺激されたい全世代におすすめの一冊」と話題になっているのが、書籍『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。論理的思考問題とは、知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる問題のこと。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題されるなど、「地頭力」を鍛える思考トレーニングとして注目されている。そんな論理的思考問題