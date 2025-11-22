北朝鮮西部の黄海北道で10〜16歳の青少年による犯罪が急増しており、当局が「コッチェビ（浮浪児）掃討隊」を稼働させているという。厳しい生活難を背景に、家庭のある青少年までもが生計型盗難や売春に関わる事例が相次ぎ、住民社会に衝撃と不安が広がっている。デイリーNKの現地情報筋は「道党委員会は10日、青少年犯罪の増加に関する緊急党執行委員会会議を開き、コッチェビおよび青少年犯罪を根絶するため掃討隊を出動させた」