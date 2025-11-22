きょうは、高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。北日本と北陸では、朝にかけて雨や雪が降っている所もありますが、次第に止み、日中は晴れ間が出る所もありそうです。関東から西では、朝からスッキリとした青空が広がり、天気の大きな崩れはないでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の元には十分にお気を付けください。最高気温は、きのうと同じくらいの所が多く、北日本は10℃前後、東〜西日本は18℃前後の予想です。